新竹台大分院生醫醫院規畫「文藝走廊」，9日正式開幕，邀請成為攝影家的台大藥學系校友陳永順做「邊遠生活-陳永順攝影個展」，41幅攝影作品有人文和自然生態，張張精彩，他並說明創作的心路歷程。

新竹台大分院院長余忠仁表示，生醫醫院竹北院區就醫環境寬敞新穎，為營造舒適且賞心悅目的人文就醫氛圍，將2樓門診區長廊規畫成藝文展示特區，特別邀請台大校友陳永順做第一棒，以陳的攝影個展來打響名聲！

余忠仁希望透過文藝走廊的視覺饗宴，提供就醫民眾在候診之餘，忘卻內心的焦慮，欣賞藝術作品後，更能減輕等待就醫的不安，舒緩身體上的病痛。

畢業於台大藥學系的陳永順說，他原是在藥廠擔任顧問，致力藥品研發，退休前在妻子鼓勵下學習攝影，到台北攝影學會做更有系統的學習，沒想到初初接觸，竟迷戀上光影世界而無法自拔，還因此改變他的思維與生活。

陳永順積極鑽研攝影技巧，足跡遍布大陸、歐美、非洲甚至到南極，他說最傾心的還是水鳥與人文攝影，經過長時間耐心的等待，在按下快門凝住精采畫面的瞬間，都帶給他義無反顧的動力與感動。

他這次展出「邊遠生活」共有41幅作品，將展到8月底，不少作品曾獲得國際攝影比賽金、銀、銅牌獎，每幅都具有學會派濃厚的沙龍風格。

他在衣索比亞拍攝原始部落唇盤族和四川少數民族的日常生活，都捕抓到人物瞬間的喜樂哀愁，充滿強烈的文化與視覺衝擊，也承載著他對攝影的執著與生命的熱忱。