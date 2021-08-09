Delta變種和其他病毒的傳播力、致命力比較（圖／翻攝自潘建志臉書）

Delta變種病毒對全球的威脅逐漸擴大，醫師潘建志（9）日在臉書PO文表示，Delta變異株傳播力和水痘相當，需當成是另一種全新的病毒，英國甚至有疫苗無法防止Delta傳染的說法。但季節化、流感化、mRNA疫苗、第三劑、混打這5大趨勢仍舊不會改變。

萬芳醫院精神科醫師潘建志今（9）日在臉書PO出一張圖片表示，根據美國CDC前天釋出的資料顯示，Delta變種要當成是另一種全新的病毒，傳播力和水痘相當，比新冠武漢原始株、MERS、SARS和所有的感冒病毒都還高，只輸給R0=16的麻疹。

潘建志認為，雖然美國、大陸陸續有資料指出疫苗對Delta變異株的保護力不佳，BNT、莫德納保護力下降很多，英國甚至有疫苗無法防止Delta傳染的說法，但目前看來，疫苗對防止重症和死亡還是有不錯的功效。

對於未來的新變種，潘建志在臉書文章中預測，可能會朝圖的右上方向前進，也就是傳播更快、更致命，但季節化、流感化、mRNA疫苗、第三劑、混打，這5大趨勢不會變，房價、股市、通膨、內需產業、生技業、外銷產業，都要看病毒的臉色。