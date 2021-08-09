彰化縣環盟、野鳥學會、醫界聯盟和磺溪文化永續協會等彰化縣內環團人士，近30人齊聚縣府廣場，公開反對台灣民俗村開發案，呼籲縣府勿當財團門神，守護八卦山脈生態。（謝瓊雲攝）

彰化縣環團人士、青年公開表達反對台灣民俗村的開發案。（謝瓊雲攝）

彰化縣磺溪文化永續協會楊子賢強調，山坡地開發案非常危險，對於八卦山生態環境、和茉莉花故鄉的破壞，呼籲縣府不該坐視業者行徑。（謝瓊雲攝）

議員李成濟，台灣民俗村開發案未通過就先違法突襲式拆除現有歷史建物，縣府不應放水輕懲，僅開罰3萬元，不應該當財團開發商的門神。（謝瓊雲攝）

彰化花壇鄉台灣民俗村開發案，彰化縣政府11日辦理第一階段環境影響評估現勘，彰化環保團體近30人，9日到縣府前廣場公開表達反對立場，民進黨籍縣議員李成濟更在議會定期會上，質疑縣府圖利財團、開發案拆除古蹟搞得「天崩地裂」，卻反遭彰化縣長王惠美怒嗆「竹竿湊菜刀」，火藥味十足。

位於八卦山區的台灣民俗村，曾為旅遊勝地，歷經負債拍賣、偷拆大量建物、所有權移轉後，產權所有人有意推動「惠來產業園區開發案」。

園區面積約50公頃，申請開發面積約29.3公頃，遭彰化環盟總幹事施月英、野鳥學會理事長謝孟霖、醫師錢建文，和磺溪文化永續協會理事長楊子賢等人，質疑刻意規避環評法，30公頃以上開發案需送中央審查；剩餘20公頃區域，日後恐又會利用環差會議調查擴大開發，呼籲縣府主動否決全案。

李成濟質詢時，出示影片、照片，指花壇民俗村位處八卦山山坡保育區，明明要發展休閒觀光，縣府卻允許比照工業區開鑿深水井，開發案尚未通過，原有大量建物就先遭突襲式違法拆除，搞得天搖地動、天崩地裂，附近道路嚴重坍方。痛批開發商大賺缺德財，縣府未嚴加把關，有圖利財團之嫌，怎麼對得起當年鹿港商人施金山的在天之靈？

面對質疑，王惠美反批，李成濟2任花壇鄉長任內，任憑民俗村荒廢、無作為，三芬路道路坍方位置，距離民俗村很遠，照片是「竹竿湊菜刀」，與整體開發案沒有直接關係。

王惠美強調，民間有權利提出開發案申請，縣府絕對依法行政，環評大會也一定會開放讓關心此案的人民團體一起關心；縣府絕對會秉持公平、公開與透明化，絕不會像高端這樣要緊急授權，過程關起來門沒人知道。