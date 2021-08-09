樂天桃猿9日為今年季中選秀選進的前旅日左投陳冠宇舉行加盟記者會，陳冠宇與猿隊簽下一紙2.5年2500萬元的複數年合約，另附帶激勵獎金200萬元。

陳冠宇去年因疫情及家庭因素決定結束10年旅日生涯，確定返台投入中職選秀，今年季中選秀被猿隊在第一輪選中，最終順利完成簽約。

除了公布合約外，加盟儀式上也宣布陳冠宇將穿上猿隊12號球衣，猿隊投手教練許銘傑，隊友王溢正、郭嚴文、林泓育、陳禹勳都透過影片線上祝福，「鄉長」陳禹勳更說：「你先投、我後投，我們一起拿下勝利。」

除了猿隊隊友外，旅日好手宋家豪，昔日穀保家商教頭蔡明堂、周宗志，前羅德隊隊友佐佐木朗希、益田直也也獻上祝福。陳冠宇國立體大的教練龔榮堂也到場獻花，領隊為浦韋青則送上「陳陳大丈夫」的匾額。

陳冠宇表示，小時候去新莊棒球場當球僮時，就覺得職棒球員非常帥氣，從小就希望能夠穿上有一件上面繡有自己中文名字的球衣，「已經迫不急待想跟隊友一起衝擊下半季冠軍，甚至拿下總冠軍。」

陳冠宇（左）與國立體大教練龔榮堂。（樂天桃猿提供）