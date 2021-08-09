大陸電信設備巨頭華為2020年下半年將子品牌榮耀，出售給由具國企背景的的深圳市智信新信息技術，華為與榮耀完全切割，以確保新榮耀能繼續採購美方的晶片與零組件，華為也宣布，不再持有「新榮耀」任何股份。也因如此，新榮耀獲得美方認可，不屬於華為的一部分，讓高通終於可以出貨5G晶片，但最新消息指出，美國14名眾議院共和黨議員致信，要求將新榮耀列入實體清單。

據《路透》報導，美國眾議院外交委員會共和黨議員Michael McCaul等議員共同發出的一封信提及，新榮耀是從華為剝離，主要是要逃離美國出口管制措施，藉此獲得美國半導體產品以及技術。

有鑑於新榮耀背後股權結構仍是由大陸國營單位所把持，這代表當時擔憂出口給華為的理由，新榮耀應該也適用。美國商務部發言人表示，贊同這些議員的觀點，並要求相關單位調查資料，了解新榮耀是否符合將其列入實體清單的相關規定。

相關單位包括大陸駐華盛頓大使館、華為以及新榮耀都沒有回應。

新榮耀今年上半年才發布最新款手機榮耀50系列，榮耀50、榮耀 50 Pro搭載高通S778G，採用台積電6奈米製程，主打中低階價格的榮耀 50 SE ，搭載聯發科天璣 900，同樣採用台積電6奈米製程，旗艦機種Magic 3 搭載S888，該款處理器採用三星5奈米製程。甚至在榮耀50國際版，還可以使用GMS服務。

新榮耀CEO趙明當時在發布會上提到，「從2020年的11月17日到今天整整211天，榮耀一直在努力追尋著回歸之路」。在去年同期，榮耀在大陸市場市占率一度來到16.7%，但由於「眾所周知」的原因，榮耀的供應遭到極大困難，市占率不斷下滑，最低一度來到3%，但在今年5月，已經回升至9.5%。

高通去年手機SoC市場龍頭寶座遭到聯發科奪下，主要跟大陸市場遭美國禁令衝擊，以及晶片製造來源不穩定影響，高通在榮耀拆分出去後，就聯繫上提供5G晶片的解決方案，加上小米、OPPO也宣布採用高通旗艦級5G晶片，讓高通試圖奪回大陸市占率，若美國商務部再把新榮耀列入實體清單，是否對於高通等IC設計商有衝擊，還有待觀察。

華為2019年遭美國實體清單制裁，2020年又遭美限制，不僅不能使用GMS服務，甚至連含有美國技術的半導體產品與服務都無法獲得來源，台積電在去年替其代工生產該公司絕版的麒麟9000處理器後，2020年9月14日之後不再供貨華為，導致手機晶片斷貨，為了讓手機業務活命，將子品牌榮耀切割出去發展。

華為手機業務遭到打擊，雖然在2020年第三季一度成為大陸手機市占率龍頭，但在缺晶片的影響下，小米與OPPO迅速吃下華為在海外市場空缺的市占率，甚至小米在今年6月超車蘋果、三星，躍居全球手機市占率龍頭，大陸市場也在蘋果推出5G版iPhone 12系列之後，今年第二季蘋果在大中華地區的銷售額成長近5成，2大品牌成為華為手機落敗後的大贏家。

美方去年放鬆華為在筆電晶片、非5G處理器業務相關零組件，但實際上華為整體營運仍面臨重重難關，根據華為最新財報顯示，2021 上半年營收為3204 億元人民幣，年減 38%，為連3季下降，幅度也是愈來愈大，其中以手機業務年減47%最大，華為輪值董事長徐直軍坦言，華為現在的目標就是活下去，並已經擬定好未來5年戰略目標。

華為日前也發布消息，為彌補無法使用GMS服務，華為自研的鴻蒙系統的升級用戶，截至8月6日，已經超過5000萬人。