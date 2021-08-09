來自新疆的佟麗婭是著名的美人胚子一枚，擁有高顏值和精湛舞藝的她，在2002年以「新疆小姐」的美名嶄露頭角，天生麗質的佟麗婭，則在昨大方曝光素顏照，脂粉未施的她，膚質白皙、氣色佳，38歲的真實狀態好到驚人。

佟麗婭在昨（8日）迎接38歲生日，她先是曬出一系列美照，並寫下：「按時長大！」照片中的佟麗婭綁著高馬尾、大玩下衣失蹤，保養有術的佟麗婭，顏值、身材超凍齡，更狂的是，佟麗婭昨深夜還大方曝光素顏照，脂粉未施的她，膚質白皙、氣色佳，雖然佟麗婭的雙眼較顯無神，不過她整體狀態極佳，臉上不見歲月痕跡，完全不像是38歲的熟女。

佟麗婭素顏全曝光。（圖／取材自佟麗婭微博）

來自新疆錫伯族的佟麗婭，出身藝術世家，從5歲就開始學舞的她，在各大小舞台都有表演經驗，佟麗婭以她的高顏值、絕美氣質和精湛舞藝，獲得首屆「新疆小姐」選美比賽的亞軍，佟麗婭也以此打開知名度，天生麗質的她，從出道美到現在，是許多人心中的女神代表。

不過佟麗婭人美卻情路不順，她與導演前夫陳思誠在5月20日諧音「我愛你」的日子，閃電宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點，雖然佟麗婭與陳思誠無緣當夫妻，但兩人仍維持友好關係，而佟麗婭在昨過生日時，陳思誠仍準時發文慶生：「朵朵媽，生日快樂，青春永駐！」兩人雖然無緣繼續當夫妻、退回朋友關係，但仍是最愛兒子的父母。