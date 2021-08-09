「西部·聯合-2021」演習8月9日上午在寧夏某合同戰術訓練基地正式拉開序幕。（新華社）

據新華社、中共解放軍報微信公號報導，「西部·聯合-2021」演習今天（8月9日）上午在寧夏某合同戰術訓練基地正式拉開帷幕。

中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成擔任演習總導演，出席演習開始儀式，並宣佈演習開始命令。

報導稱，巍巍賀蘭，鐵甲列陣。茫茫戈壁，塞上點兵。中俄兩國國旗高高飄揚，中俄兩軍地面方隊威嚴佇立。演習開始儀式上，兩軍參演官兵按作戰編成編組13個地面方隊、2個空中梯隊，接受沙場檢閱。

隨後，聯合指揮部指揮員、西部戰區副司令員劉小午，聯合指揮部副指揮員、俄軍東部軍區副司令諾蘇列夫分別致詞。

報導稱，這次演習旨在拓展中俄兩軍聯合反恐作戰領域深度，展示共同維護國際和地區安全穩定的堅定決心和強大實力，體現了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的新高度，體現了兩國高度戰略互信和務實交流協作的新水平，體現了兩軍官兵不受時空阻隔、不受疫情影響的牢固友誼，展現了新時代大國演兵的新氣象。

報導稱，這次演習以聯合維護地區安全穩定為課題，軍委成立導演部，構建「導演部—聯合指揮部—參演部隊」三級組織指揮體系，區分聯合籌劃、陸上進攻2個階段組織實施。

第一階段重點演練聯合指揮部判斷情況、磋商方案、定下決心、組織協同等內容；第二階段重點演練展開聯合作戰布勢，對敵實施飽和火力突擊，綜合毀癱敵作戰體系，縱深清剿追殲殘敵。

據瞭解，演習將於13日結束。