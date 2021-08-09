國內陷入疫苗荒，食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆「超打」，昨又傳出食藥署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心（CDE）也被夾帶在第一波施打名單。此外，對於蔡政府不斷強調疫苗夠了，不需要再開放民間自購疫苗，資深媒體人趙少康直言，「國內的疫苗馬上要見底了，台灣人的命真是被蔡政府糟蹋得不值錢」。

林奕華日前踢爆，食藥署編制內646名員額，造冊卻達1356人，接種1089人，等於是員額接種率的169％，施打率堪稱全台行政機關第一。對於外界質疑食藥署搶打疫苗，指揮中心指揮官陳時中回應表示，因CDE會接觸到藥品，必須確保國內藥品和檢驗的人力穩定、充足。

食藥署施打新冠疫苗情形。(圖/本報製圖)

趙少康今(9日)在臉書PO文質疑，現在的蔡政府，已經淪落到連「近10萬劑莫德納到貨」，都要拿出來大內宣，更早還以「特權疫苗」追殺政敵，罔顧問題出在自己疫苗取得不力、全國疫苗不夠的事實。對食藥署接連被爆料，員額只有646人，疫苗造冊人數竟然多達1356人，足足是員額的兩倍多，身為公部門，不僅搶打還超打，完全是嚴以律人，寬以待己的負面表率。

趙少康坦言，這次疫情，有多少年輕人不但領不到紓困、等不到疫苗，還是要為養家餬口，冒著染疫風險出門上班，沒打到疫苗時，有多少警消、醫護仍然守在真正的第一線執勤，即使接連傳出第一線人員確診的消息，相關工作也沒停擺。

對於蔡政府不斷強調疫苗夠了，不需要再開放民間自購疫苗，趙少康也感嘆，所以佛光山的捐贈計畫喊卡，國民黨及四縣市申請自購疫苗也被打回票，但是看看現狀，國內的疫苗馬上要見底，疫苗荒再度出現，不只300多萬第一劑打了莫德納的人，被拉長第二劑施打時間，就連施打數量較多的AZ，第二劑時間也要被拉長，都面臨保護力空窗期，台灣人的命真是被政府糟蹋得不值錢。