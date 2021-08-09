影》有人跟妳！女書記官揪捷運偷拍狼 竟是法官助理跟蹤她4天

台北地院黃姓法官助理，疑似愛慕黃姓女書記官，上周連續跟蹤4日，案經黃女6日發現異狀報案，9日上午黃男又現身捷運小南門站2號出口，等候黃女步上電扶梯，埋伏在旁的警察跟上前，在黃男手機發現不雅照片，立即將人逮捕，現依妨害秘密罪移送法辦。

35歲黃姓法助聲稱，曾經在法院看過黃女穿著法袍，知道是台北地院的書記官，本月3日開始，就從內湖到小南門捷運站2號出口等候黃女上班，只要黃女步出票口，黃男立即從後方跟上電扶梯並偷拍被害人裙底，直到6日，一旁同事提醒黃女「後面好像有人跟你」，黃女才驚覺不對，立刻向警方報案。

警方從監視器畫面，看到黃男連續多日等候，而且都沒有搭車紀錄，立即覺得有異，9日上午，捷運警察以編排專案勤務，派人埋伏在出口處，鎖定黃男的一舉一動，直到黃拿出手機，立即將人逮捕，黃女稱「完全不認識」，對於警方機警辦案，非常感謝。

警方從手機內發現除了黃女一人外，還有其他被害人，不過影片不清楚，無法辨別被害人身分，現已擴大偵辦，了解黃男犯案經過。