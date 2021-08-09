中信金(2891)旗下中信銀推動數位轉型及環境永續發展，今（9）日正式推出「股利e通知」服務，首先開放所有中國信託銀行辦理股務代理業務的發行公司股東，且持有中國信託網路銀行帳戶，即可網路申辦，期待3年內逐步帶動固定發放股利之8成以上客戶採用，預估每年可降低碳排放總量達106公噸，相當於大安森林公園3.27個月的碳吸收量。

中信銀行股務代理團隊目前已服務422家發行公司，每年需寄出約1,000萬封股利紙本通知書，觀察用戶使用需求及體驗，零股交易市場日益蓬勃、採用季配息客戶持續增長情況，中信銀行積極結合現有數位金融技術，成為全國首家推出「股利e通知」之專業機構。

中國信託金融控股公司的53萬名股東，將為第一家實施「股利e通知」上市公司，計畫於3年內，逐步帶動固定發放股利之8成以上客戶採用。目前首先開放中信銀行股務代理的發行公司股東，且持有中國信託網路銀行帳戶客戶申辦，只要登入中國信託網路銀行法人信託網，勾選轉為電子通知書之持股即申辦完成，股利電子通知書會以電子郵件加密檔案方式寄送，解決紙本寄送衍生的資安與環保問題，以更即時、便利提供客戶投資資訊。