國內疫情警戒降級，雙北自3日起開放餐飲內用，各大觀光飯店陸續恢復館內部分餐廳內用。雖因內用席次降載、消費者仍有疑慮，難以重現去年「報復性復甦」，但開放首周的餐廳詢問訂席狀況反應良好，預期若疫情能穩定受控，市場需求有望穩步溫和復甦。

因應防疫成為生活新常態，雖然館內餐廳在執行高強度防疫措施下恢復內用，各大飯店仍持續推出各式外帶外送優惠快閃方案，與內用雙軌並進，並推出包含餐食的住房專案聯手出擊，以滿足不同消費者需求，積極搶攻解封後餐飲市場商機。

晶華(2707)台北晶華館內的三燔本家、中庭azie、上庭酒廊、ROBIN’S牛排館、ROBIN’S鐵板燒、晶華軒、蘭亭俱樂部等餐廳自3日起重新開放訂位。迄今1周以來，西餐類餐廳平均訂席達8～9成、中餐類餐廳為6～8成，外帶外送需求亦維持穩定。

寒舍(2739)旗下台北喜來登館內SUKHOTHAI、桃山、比薩屋、辰園、請客樓及寒舍艾美館內寒舍食譜、北緯二十五於3日恢復內用，寒舍艾麗館內La Farfalla則於4日恢復內用。開放首周以來，平日整體訂席約5～7成，周末適逢父親節，帶動訂席率達約9成。

而台北君悅酒店館內的雲錦中餐廳、寶艾西餐廳及Cheers迎賓廊等3間餐廳，則自5日起重新開放內用訂位，目前訂席狀況均佳，截至8月中旬2周平日訂席均逾8成，周末則已全數滿訂。由此可見歷時2個多月的三級警戒，已有不少民眾迫不及待前往餐廳用餐。

不過，包括台北晶華栢麗廳、台北喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房、台北君悅凱菲屋等自助餐廳，目前仍暫停營業或維持外販外賣模式。業者坦言，主要鑑於供餐方式及防疫人數限制，就人力、食材等因素考量營運不具經濟效益，因此尚未考慮恢復。

同時，飯店業者也活用住房業務，推出包括餐食的住房專案優惠，讓民眾可在客房內享受豪華美食，無須擔心在公共空間用餐的潛在感染風險。包括晶華、香格里拉台北遠東、台北君悅酒店均持續推出各式快閃優惠方案，搶攻想大快朵頤「宅度假」的消費者需求。

由於目前每日仍有新確診案例，加上防疫指引規定室內容納人數應低於50人、超過需向指揮中心報備，各大飯店業者認為目前餐飲的人流回流速度仍算偏慢，消費者信心仍待時間恢復。但首周市場反應已算開出不錯成果，只要未來疫情能持續趨穩，需求逐步復甦可期。