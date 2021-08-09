大陸女演員于月仙出道將近30年，因電視劇《鄉村愛情》的「謝大腳」一角成名，沒想到今（9日）上午在內蒙古發生嚴重車禍，急救後仍不幸身亡，享年50歲。突如其來的噩耗曝光後，不少影迷都難以接受，相關關鍵字還立刻登上微博熱搜。

于月仙曾演出《書劍恩仇錄》、《水滸傳》等劇，新戲《理想照耀中國》也得到不錯評價，她這陣子在內蒙古拍戲，沒想到卻因為車速過快在當地發生死亡車禍，據陸媒報導，于月仙親弟弟已經證實消息，坦承自己也才剛接到噩耗，正和2個姐姐前往事發地點了解情況。

消息一出，在微博上掀起熱議，竟然同時有超過1600萬人搜尋，更一舉登上微博熱搜，她最後的貼文停在6日，當時發曬出宣傳新戲的影片，還提到演員應該要提升藝術修養，講好時代故事，是不可多得的好演員，大批網友也紛紛湧入她的微博哀悼。

男星小沈陽（本名：沈鶴）也發文悼念：「真是不敢相信，小姨一路好走。」不少網友更是直呼，「這不是真的吧」、「我前幾天還在看鄉村愛情，我不信，妳快出來闢謠啊」、「我不信這個，一定不是真的」、「老師？永遠不知道明天和意外哪個先來」、「仙姐，一路走好」、「大腳快出來啊」。