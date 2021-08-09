好萊塢男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），嘴炮英雄形象深入民心，日前他在接受採訪時，一如往常語不驚人死不休地說，他竟宣稱比他在全球賣座超過15億美金（約台幣450億）的《死侍》系列還要讚，他曾不諱言《刀鋒戰士3》是他的黑歷史、甚至羞愧地說希望大家都沒有看過《綠光戰警》，雖然習慣嘴炮，卻也相當老實，他由衷盛讚的《脫稿玩家》因此讓人引頸期盼。萊恩進一步解釋：「我覺得《死侍》是漫畫的產物，而《脫稿玩家》則具有時代意義，電影廣泛展示了我們現今所處世界的樣貌！」

對萊恩雷諾斯而言，《脫稿玩家》吸引他毫不猶豫接演的原因，除了導演薛恩李維是曾執導《博物館驚魂夜》的加拿大老鄉外，劇本的新奇有趣，也讓他愛不釋手。該片除了有大製作、震撼又刺激無比的視覺效果，還有不少名人客串外，更大的驚喜，就是萊恩雷諾斯也自我客串，在片中1人分飾2角，1個是天真積極的好人蓋伊，1個是渾身肌肉、可以把人踼飛的壞蛋杜館長，他出現的原因，就是為了消滅讓人無法控制的蓋伊。就在日前發布的杜館長宣傳影片，解釋了他如何擁有大肌肌，再講一些渾笑話，讓人對萊恩在電影中的表現有了更多的期待。

可以想見，同樣身為該電影製片的萊恩雷諾斯，可以說是傾其全力製作並主演了這部電影，「我覺得能夠拍出一部非IP的動作喜劇奇幻片是一種榮幸，這些年的電影充斥著續集，一切都基於漫畫，一切都基於每個人都知道的角色，因此，要製作一部新奇的原創電影曾經是那麼遙不可及，如今我們做到了，能夠成為其中的一部份是非常令人興奮的。」而導演薛恩李維也下了註解：「雖然電影的主角被稱為NPC，背景也是設置在電玩遊戲中，但電影其實並不是只是電玩而，它是關於做為人如何在這個世界生活，以及你選擇如何生活，還有對人的信仰與聯繫。」

隨著更多的影片和花絮釋出，及電影在美國試映過後，《脫稿玩家》已經被視為今年夏天最驚奇亮眼的期待，還有外媒如此寫道：「我看完試映就哭了，這是我見過最嘆為觀止的大成本動作片，這也是我這兩年最懷念的一件事，就是能在戲院裡欣賞這種超棒的電影。」該片將在12日搶先全美於台灣上映。