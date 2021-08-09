新冠肺炎疫情延燒，但是疫苗到貨進度緩不濟急，國產疫苗又問題叢生，北市副市長蔡炳坤指出，北市近日朝著接種覆蓋率50％努力，至於高端疫苗就留給市民自己去做選擇及判斷。

蔡炳坤指出，截至到8月6日，北市疫苗接種率第一劑達到47.7％，第二劑達到3.6％，從今日到明日有一萬多人在花博爭艷館接種，後天開始繼續中央第五輪疫苗接種。

蔡炳坤表示，從中央的疫苗預約系統來看，有近400萬國人只選莫德納，另外台灣已經有將近300萬人需要接種第二劑疫苗，再加上政府日前已經宣佈，AZ疫苗可以混打mRNA疫苗。

蔡炳坤指出，看到有10萬劑莫德納疫苗來到台灣，大家當然非常高興，但是究竟是要提高第一劑的覆蓋率，還是要接續讓第二劑的接種率提高，「可以想見這是杯水車薪」，因為在分配上真的很困難，台北市當然會依照中央的分配原則接種。

蔡炳坤認為，以現在的情況看來，AZ、莫德納疫苗在這周接種完後，若要短期內再有很多疫苗進來恐不樂觀，當然會對疫情和解封速度造成影響，所以台北市政府才會評估自己編列預算採購疫苗，這也是衡酌台灣疫苗需求的不足後做出的思考。