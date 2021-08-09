新竹縣9日再度「嘉玲」，居家隔離人數從6月最高峰329人，一路下滑僅剩2人，顯示疫情穩定趨緩，因應中央疫情指揮中心宣布游泳池10日起有條件開放，新竹縣也宣布縣立游泳館同步開放。

新竹縣立游泳館總量管制上限300人，縣府呼籲民眾到游泳館須遵守實聯制，禁止飲食，在非游泳時要戴口罩，民間泳池業者則可自行決定是否開放，若開放則要比照好防疫規範。

教育處說明泳池防疫規範，首先在泳池人員部分，入場皆須實聯制或預約登記，非游泳時全程配戴口罩，岸上請保持室內1.5公尺社交距離，場內一律禁止飲食，場內總量管制最大容留人數300人。

在泳池場域規範方面，開放50公尺、25公尺游泳池和廁所，不開放淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室和休息室。

人數限制部分，50公尺泳池每個水道至多20人，開放7道給泳客，3道給選手訓練（縣游泳館的選手須由縣府核定，並提計畫辦理）；25公尺泳池則每個水道至多10人，5道給泳客，3道給教練教學用。

泳池開放時段每場次必須間隔30分鐘清場消毒，每小時水質檢測，水道區隔繩每2公尺做標記，以保持游泳時的社交距離。個人泳具不得共用。

課程規範上，教練和救生員須抗原快篩為陰性才能授課和站班，每7天仍須快篩1次，教學時教練須配戴防水口罩或面罩，團課學員以10人為限，學員須保持適當間距，授課得在獨立區域不得混班練習和教學，團課應適度縮減課堂數，避開上下課時間，非上課學員不能陪入泳池。