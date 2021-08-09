東京奧運昨(8日)完成閉幕儀式，結束17天的精彩賽事，烏克蘭20歲柔道選手Daria Bilodid(達莉婭 比洛季德)在東京奧運48公斤級獲得銅牌，而她在奧運比賽結束後，立刻飛到馬爾地夫度假放鬆心情，並寫下是她要的度假。

柔道選手比洛季德(Daria Bilodid)今(9日)在個人Instagram分享去度假的照片，開心地寫下: 「終於完成我心中的夢想度假。」她穿著一套水藍色的比基尼，曬出姣好的身材曲線及翹臀，擁有9頭身的她，手中握住白色的划槳，在藍天碧海的大自然，享受著美好的度假時光，而她精緻深邃的五官與火辣的身材，延續著東奧高人氣再度引起許多網友們的關注。

柔道選手Daria Bilodid在2018年參加世界柔道錦標賽，得到女子48公斤的金牌，成為世界柔道錦標賽，史上年輕的得主，她高顏質的容貌，除了受到許多運動迷的關注，平常也會擔任模特兒，拍攝時尚服裝的照片，讓喜愛她的粉絲朋友，看見她除了在運動賽事場上外，其他不同的的一面。

許多網友在底下留言: 「Daria很漂亮，除了運動領域之外，在美容和時尚的領域，也很適合妳! 」、「Daria像電影明星一樣美麗」、「力量與美麗合而為一」、「妳的頭髮好漂亮!總是看起來這麼時尚」。