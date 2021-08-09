樂天桃猿9日為陳冠宇舉行加盟記者會，會中還宣布他將在下半季首場主場比賽中先發登板，預計在24日迎戰統一獅隊，接下來陳冠宇將繼續進行調整，為初登板做準備，「首戰就是要把最好的投出來。」

在加盟記者會上總教練曾豪駒表示，陳冠宇的加入對年輕球員有很大的幫助，也早早設定他的中職初登板就是在主場扛頭號先發，「自從選到他時，就有告知他要準備這一場，但也擔心他準備來不來得及，因為疫情、下雨，調整上可能比較困難，趁這兩周讓他進行實戰，好在24日能夠順利出賽。」

陳冠宇也在為24日的初登板做最後調整，「這周會下去嘉義投分組比賽，球數必須要達到能扛先發的數量。第1場比賽大家彼此都是新鮮的，趁不熟悉時把所有球種都展現出來，這樣之後讓大家比較難猜到你的策略，第1場就是要把最好的都投出來。」

不過台灣濕熱的天氣可能是陳冠宇將碰上的一大挑戰，他笑著說：「氣候這個部分真的是10年來第一次遇到，但不能控制天氣就只能控制自己狀況，雖然濕熱環境一定會影響，但還是要努力克服。」

而猿隊加上陳冠宇後，下半季可扛先發的就有7人，曾總細數說：「先發洋投包林傑、猛快、毆飛登，本土就是（張）喜凱、（黃）子鵬、（翁）瑋均加（陳）冠宇共7人。」但如何安排先發恐成為教練團一大煩惱，「幸福負擔不嫌少，這種煩惱越多越好，希望投手陣容能越來越堅強，也代表球隊能力越來越好。」