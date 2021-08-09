嗆陳時中傲慢被抓包自打臉？ 柯文哲：自稱傲慢是有內省能力

台北市長柯文哲日前屢屢怒批衛服部長陳時中傲慢，卻被禾馨執行長蘇怡寧挖出柯文哲2015年接受本報專訪直言過自己最大缺點是傲慢。柯9日直言，自己雖有缺點，但還有內省的能力，隨時都會反省「貢高我慢」，以前他都說阿彌陀佛，現在就是「感恩就好」。

柯說，他雖說有缺點，但自己是有內省的能力，每天睡覺前都會反省，都會想哪裡做錯、還可再改進，所以這也沒什麼，他都隨時在反省「貢高我慢」（自以為高尚而傲慢、欺凌他人），以前果東法師告訴他每次想到這問題，就是「阿彌陀佛」，現在多了一樣，他要跟慈濟上人一樣說「感恩就好」。

陳時中今表示「有人因傲慢得到掌聲，有人因謙虛得到鼓勵」，柯則說，其實還是一樣，他希望台灣更好，把事做好就好。

假日大雨，行政院長蘇貞昌要求縣市長視訊，但大家都在第一線勘災，蘇竟還不滿面露鐵青，柯說，疫情5月爆發後，北市府最大改變是利用這機會，把整個市府視訊會議制度建立起來，幾乎所有會議都視訊在開，其實這視訊要訓練，用久才會磨合，勘災好像也不用固定設備。

柯說，他常開市政會議用IPAD、無線網路在開，也沒用固定線路，看起來效果還不錯，所以說不管是google meet 還是 Webex程式，用起來都滿順，他倒覺得有需要直接透過視訊，看起來還可運作。