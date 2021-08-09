美股上周五漲跌互見，標普和道瓊創新高，那指下挫。美股科技股表現失色，影響恆生科技指數下跌0.48%。

周一香港恆生指數收漲104.00點或0.40%，為26283.40點。國企股(H股)漲40.42點或0.44%，為9313.97點。

中興通訊大漲2.5%，報30.7港元。中興表示，近日與上汽進行戰略合作，雙方將在汽車電子、數位化、品牌建設展開深入合作。

阿里巴巴跌2.48%，報188.7港元。由於員工性侵醜聞案，董事會主席張勇親自公布涉事男員工辭退，永不錄用；另兩位集團高層自行請辭。

建築股和地產股分別上漲1.57%和1.43%。恆大系股票全面走高，中國恆大漲逾5%；恆大物業漲9.6%。

內地房地產股集體上漲。新城發展漲8%；綠城中國漲8%；碧桂園漲4.8%。

體育股回跌。安踏跌2.8%；李寧跌1.7%；特步國際跌2.6%。