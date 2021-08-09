在汽車、運動、電子、醫療等相關產品保持良好的出貨動能，加上去年疫情導致基期較低，智伸科(4551)公布第2季合併營收22.44億元，季減0.81％、年增53.31％，稅後淨利2.91億元，年增245.57％，每股盈餘2.52元；累計上半年合併營收45.06億元，年增48.82％，稅後淨利為6.32億元，年增175.33％、每股盈餘5.52元。

第2季產品別營收比重分別為汽車57.33％、運動16.97％、電子14.66％、醫療7.19％，第2季部分訂單受到車用晶片短缺、船運缺櫃等影響而有遞延出貨情形，但客戶拉貨穩健，產能利用率維持高檔。整體毛利率自去年同期的24.87％提升至27.73％，營業利益率增加7.35個百分點、達18.10％，稅後淨利率12.97％。

根據Wards Intelligence統計資料顯示，2021年上半年美國電動車銷售量較去年同期成長2倍，遠高於同期汽車總銷售量成長29％年增率，新能源車和電動車將成為未來市場新車銷售的主流。而BorgWarner來自電動汽車的營收占比目標在2030年拉升至45％，顯示電動車及新能車的發展趨勢成形，智伸科有多款涵蓋新能源車與電動車傳動系統、驅動馬達、散熱等零組件持續開發中，在傳動系統的部分包括ZF傳動系統零組件等訂單，未來新能源車與電動車的營收比重有望提升。