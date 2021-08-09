所幸火勢不到10分鐘就撲滅，沒有造成人員傷亡。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

起火原因初判可能電線走火造成的。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區一間金屬工廠，今天下午1點多太陽能發電設備突然竄火，燃燒面積約1平方公尺，官田分隊小隊長陳至坤帶領隊員林建豪、林楚珩、陳銘賢、張耀仁前往灌救，所幸火勢不到10分鐘就撲滅，沒有造成人員傷亡，起火原因初判可能電線走火造成的。