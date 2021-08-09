台南金屬工廠太陽能設備失火 打火兄弟10分鐘內迅速撲滅 17:092021/08/09 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市官田區一間金屬工廠，今天下午太陽能發電設備突然竄火。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 所幸火勢不到10分鐘就撲滅，沒有造成人員傷亡。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 起火原因初判可能電線走火造成的。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市官田區一間金屬工廠，今天下午1點多太陽能發電設備突然竄火，燃燒面積約1平方公尺，官田分隊小隊長陳至坤帶領隊員林建豪、林楚珩、陳銘賢、張耀仁前往灌救，所幸火勢不到10分鐘就撲滅，沒有造成人員傷亡，起火原因初判可能電線走火造成的。 台中一處民宅5樓突冒出濃煙 警消30分鐘將火勢撲滅 新竹縣居隔剩2人 10日起縣立游泳館有條件開放 #金屬工廠 #10分鐘 #撲滅 #平方公尺 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投武界隧道上方山崩 部落間10分鐘車程變2小時 17:572021/08/09 生活 現代強打IONIQ 5 200kW高功率充電維持更久 全新散熱設計是功臣 09:262021/08/09 汽車情報-汽車新聞 土石崩落覆蓋南投武界隧道 10分鐘車程變2小時 10:222021/08/09 生活 《國際產業》傳特斯拉下令 內華達超級工廠全員戴口罩 15:252021/08/09 財經 就業機會多 南科、楠梓穩定成長 04:102021/08/09 地方新聞 開吃了！嘉義巿自8月10日起恢復餐飲內用 14:082021/08/08 生活 嘉義縣市明起恢復餐飲內用 04:102021/08/09 地方新聞 只有3、5分鐘致詞也要準備到完美 玉山銀董座憶父親：總是盡最大努力 把想做的事做到好 20:002021/08/07 財經 改善空品 宜縣連4年獲特優 04:102021/08/09 地方新聞 現實殘酷 大陸教改難 04:102021/08/09 時論廣場 1650輛YouBike舊車 歸彰縣府所有 04:102021/08/07 地方新聞 社會熱門新聞 台南永康工廠大火 烈焰黑煙沖天動員23個分隊灌救 - 社會 港籍知名美妝總監家中猝死 在台遺產迄今無人繼承 - 社會 人妻遭老闆「強行連結」竟反咬賣淫 性愛片一個動作救了她 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 警消也傻了 國道翻車意外 男駕駛竟裸身爬出車外坐護欄 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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