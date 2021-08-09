面對新冠肺炎疫情，南投縣衛生局長黃昭郎，率領醫護人員在第一線抗疫，確保縣民健康，如今防疫階段性任務完成，黃昭郎為照顧高齡母親，申請退休，縣長林明溱9日在縣務會議宣布，遺缺將由南投子弟、台中市衛生局副局長陳南松接任。

黃昭郎擁有中國醫藥大學藥學研究所碩士、中正大學法律研究所碩士，擔任公務員長達33年，曾經擔任環保局副局長，2014年出掌衛生局長迄今；由於藥學與法學的訓練背景，黃昭郎思慮嚴謹，按部就班從不躁進；雅好聆賞音樂，更讓他心境沉穩。

近年來，食品安全風暴席捲全台、還有萊豬爭議，加上新冠肺炎疫情，都是衛生局主管業務，黃昭郎堪稱是史上最辛苦的衛生局長；針對外界質疑南投縣施打疫苗初期，進度緩慢，黃昭郎難得在縣務會議中剴切陳詞，說明南投縣精準施打疫苗，才不致發生外縣市的搶打、打不到的亂象。

黃昭郎將於8月20日退休，他感謝長官和同仁的鼎力支持，還有南投鄉親配合防疫措施，讓 投縣的疫情始終都在可控制的範圍內。

林明溱當場表示肯定，並強調因為他對疫苗採購開第一槍，所以中央及外界都是衝著他來，卻讓第一線防疫人員遭受波及；他雖然極力慰留，但黃昭郎堅持要陪伴母親盡孝道，只能成全。

林明溱說，預定接任衛生局長的陳南松，是南投縣名間鄉人，因此以「南」為名；陳南松是國防醫學院公共衛生碩士，對於後續的防疫工作，可為家鄉貢獻心力。