藝人鄭家純（雞排妹）除了創辦成人用品，也主持網路節目《深夜保健室》推廣性知識，近日她邀請「手槍女王」涼圓上節目，暢聊半套店的各種趣事。

外型亮眼的涼圓曾從事八大行業10年，剛入行時沒有任何性經驗，讓雞排妹好奇地問：「你怎麼敢做這個行業？不會害怕嗎？」涼圓坦言起初有點怕，先接純按摩的客人，因為遇到一些狀況才決定做半套，店家也會事先提醒消費者她無經驗，結果幸運地遇到天使客人，「我記得我剛入行的頭一個禮拜，我每個客人都說：『我知道你已經很努力了，但我還是自己來吧』」涼圓回憶有次在包廂裡差點被客人侵犯，情急之下大吼自己沒經驗，客人馬上收手跟她鞠躬道歉，甚至在離開前語重心長地叮嚀：「涼圓，你千萬不能把你的初夜賣給客人知道嗎？客人都是禽獸！他們都想騙你！」

涼圓也說半套店沒有大家想像的那麼黑，透露店家會事先提醒小姐，假設遇到奧客可以拒絕，「如果我不想，沒有人可以勉強我」。她也教大家如何預防走錯店家，如果店家沒有招牌，標榜純的卻沒有專業的按摩器材，美容師穿著清涼且年紀較輕或外籍，極有可能就不是純的。另外，涼圓分享小姐的地雷「亂問問題、不要主動要聯絡方式、威脅不從就告狀、行為舉止不禮貌」她說大家都是出來賺錢的，就算客人再帥一律趕出去。