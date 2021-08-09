8月8號是感謝爸爸的節日，許多名人發文分享跟爸爸的親子時光，知名作家吳淡如也是，po文大方開放讓爸爸許願禮物，也透露母親病逝後，爸爸身邊女朋友始終「不絕於途」，她很支持，雖然因此接過多次爸爸女友打來的告狀電話，因此自成一套「宣言SOP」，能在3秒內讓棘手的情況止血，回歸平靜。

吳淡如認為，自己的父親是個好爸爸，有認真賺錢養孩子，不會以性別來打壓她的企圖心，甚至很知足、嘴很甜，且身體健康還很會找伴，「一點都不需要讓兒女擔心他孤單」，甚至凡事都會往好處想，吳淡如高一時曾數學差3分及格，內心難過，爸爸卻安慰她「那有什麼關係？我數學才考3分就考上師大」。

吳淡如表示，母親是個要求蠻高的人，對她來說，父親可能不是一個好老公，但她認為上一代的恩恩怨怨不關她的事，「就一個『那個年代』的女兒來說，我爸爸真的是一個不能挑剔的好爸爸」、「沒有人要完美爸爸。『好』字才是最高讚美」。

在媽媽離世後，爸爸身旁始終有女伴在互相照顧，也因此偶爾會接到爸爸女朋友打來的告狀，她通常會在3秒內讓一切紛亂止息，靠的是一套宣告SOP，「一、我聽我媽抱怨我爸一輩子，他其實也沒改，現在我一句都不想再聽了！

二、你們的事請你們自己解決，我也不許你在我跟前說我爸爸什麼話，也不必想要讓我去勸告或勉強我爸爸，因為他是我爸爸，不是我兒子，我尊重他所有的決定。三、當然你更不能在我面前說他不好！那是不聰明的，因為他永遠是我的好爸爸」

吳淡如表示，爸爸要選誰當女友？要不要結婚，她都OK，「但請千萬不要以為可以當我媽」，表示有句成語是疏不間親，「沒有人能夠損害我們的關係，因為我們比較親」，也表示爸爸很尊重她人在江湖的無奈，無論發生什麼事情都是力挺女兒，而她也是這樣反饋，「我對我爸的支持度，已經高到我老公會撇著嘴說：反正他就是有個女兒撐著！」，吳淡如笑稱，希望自己未來也能享受到女兒給她這樣的待遇，笑呼：「小熊妳辛苦了」。