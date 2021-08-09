彰化縣長王惠美（左）宣布今天彰化縣零確診，但新增1名確診死亡案例，為肝癌末期女性，是13名確診死亡案例中最年輕的一人。（謝瓊雲攝）

衛生局長葉彥伯說明新增確診死亡案例個案情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣COVID-19新冠肺炎本土疫情，9日零確診，但新增1名死亡案例，為40出頭歲、女性肝癌患者，發病67天後死亡，是彰化縣今年以來累計13例新冠確診死亡案例中，最年輕的一位。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，死亡案例年約40歲至44歲間，是一名女性肝癌患者，來自南彰化某大型醫院6樓6B病房群聚染疫確診者，肝癌細胞已移轉至肺部、腦部，治療期間Ct值一度高於30，但轉至安寧病房後Ct值再度下降，又轉入負壓隔離病房，於8日病逝。

葉彥伯說，死亡個案為彰化縣13例確診死亡案例中最年輕者，今年5月底南彰化某醫院爆發院內感染後，女子於6月2日確診、Ct值15.1，8月8日死亡。彰化縣累計270人確診，13人死亡，其中來自水果盤商傳染鏈，有5人死亡，南彰化醫院群聚有6人染疫死亡；另2例死亡案例分別來自不同傳染鏈的家族群聚事件。

針對中央宣布降二級後陸續解封，彰化縣長王惠美臉書直播線上說明會上，有網友留言質疑，游泳池都開放了，為何夾娃娃機台卻不能開放？亦有網友怒吼「快餓死了！」、「空燒3個月租金電費、稅金了，都快死人了，怎麼吃飯？」。

王惠美回應，中央雖開放游泳池，但烤箱、蒸氣室等等附設室內設備空間未開放；此外國家級遊樂場所開放戶外空間，讓民眾可以去走一走，但採行預約制，針對娃娃機店部分，一切仍須依照中央規定辦理。社區大學等仍先採線上授課，是否恢復開課有待中央確實公布細則指引，再另行宣布。