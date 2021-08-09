鼓鼓呂思緯和蕭秉治再度聯手拼鬥，這回是為了艾玩天地所代理的魔幻RPG炫戰手遊鉅作「戰神風暴」擔任其中一組的代言人，兩人首次共同代言手遊，分別化身遊戲職業角色，蕭秉治說自己面對挫敗仍能堅守初衷，就如同角色裡赤血強悍的龍戰，勇敢面對生命裡每一場硬戰；鼓鼓則開玩笑的說，自己是顏值擔當，跟快劍迅捷的幻刺很像，他也很喜歡角色將天賦發揮到極致，展現最好的自己，號召一起為信念而戰，希望能將「堅持信念」的正面能量傳遞給大家。

鼓鼓接到代言邀約的時候，正在參與《全明星運動會》賽季，透過全明星的洗禮讓他更加強大，他的信念就如同運動員「堅持不懈」，相信所有的努力都會透過時間的累積回饋給自己，《戰神風暴》遊戲的「戰神精神」及「堅守信念」的元素，與他人生觀和想法不謀而合，因而決定接下代言。

而蕭秉治也是如此，他在發行第一張個人音樂專輯之前，曾經歷低潮，對未來感到迷惘，一度想要放棄最熱愛的音樂之路，最後是靠著不斷重播師兄五月天的演唱會片段，讓他深感對於夢想絕不該放棄，應該抱持「勇敢無畏」的信念，不辜負對音樂的熱忱。他透露自己過去玩遊戲的功力不強，疫情期間在家，每天狂玩手遊數小時，功力已經大幅提升，而現在玩「戰神風暴」也給他同樣勇敢能量，感受面對人生的每場戰鬥都要勇往直前。

因為疫情，鼓鼓原訂8月21日於高雄流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，確定延期舉辦，但說來也巧，因接下了「第32屆金曲獎」星光大道的主持棒，在8月21日歌迷能夠透過線上直播觀看到鼓鼓的主持風采，鼓鼓也不忘呼籲大家的健康安全最重要，雖然目前疫情狀況趨緩，已經開始「微解封」，但大家還是好好待在家不要亂跑，除了在家看金曲獎，也笑說：「這種時候最適合在家與好友一同遊玩手遊，不用出門也能連繫感情，共同戰鬥」。