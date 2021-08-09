台中市大里區仁化路周邊及太平大興路一帶的自來水管線老舊，立委何欣純多次邀集自來水公司、市府建設局、公所等單位會勘。（黃國峰攝）

台中市大里區仁化路周邊及太平大興路一帶的自來水管線，近年來常發生管線漏水情況，造成民宅淹水或道路下陷，台中市立委何欣純成功爭取到1億6千多萬為2處汰換管線，預計8月起陸續進行汰管工程。

中市大里區仁化路周邊的自來水管線，近30餘年未更換，今年4、5月期間遇旱災，仁化里大里橋中興路一段，停水、復水交叉影響，常因水壓過大而爆管，附近店家甚至淹水至小腿肚。

立委何欣純多次邀集自來水公司、市府建設局、公所等單位會勘，已爭取8千多萬元，將進行在仁化路、長春路等區域內的全面汰管工程，徹底解決此區域老舊水管漏水及爆管問題，施工區域總長約8公里，預計今年8月中旬動工。

而太平區長安路、大興路及建興路一帶，也是同樣的自來水管老舊問題，自來水公司預計於10月，也將進行改善工程，施工區域約8公里左右，總工程8千多萬元，屆時將把原本的塑膠管汰換為延性鑄鐵管。

何欣純指出，早年為快速推動自來水管線普及，埋設的管線多半是塑膠水管，但時間一久，當水壓過大時，就易破裂，進而漏水、衍生路面下陷等狀況，數月前的缺水狀況時，還因破管漏水，白白浪費珍貴的水資源，有必要持續爭取及推動管線汰換工程，已促請水公司注意施工時程及品質，並加強道路安全措施，施工期間也請民眾多包容交通等不便，這些工程預計明年中完工，屆時可改善當地漏水問題及供水品質。