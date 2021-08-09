近年來規模最大的中俄「西部•聯合-2021」演習8月9日上午在寧夏某契約戰術訓練基地正式拉開帷幕，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成擔任演習總導演，雙方派出萬餘部隊與大量軍事裝備參演，其中首次在聯合軍事演習開幕式中出現的殲-20戰機最受矚目。俄羅斯國防部長紹伊古將飛抵中國，觀摩軍演，這是他就任俄防長以來首次因演習到訪中國大陸。

綜合《新華網》等陸媒報導，作為中俄雙方近年來最大規模一次軍演被指具有特殊意義。在演習開幕儀式上，兩軍參演官兵按作戰編成編組13個地面方隊、2個空中梯隊，接受沙場檢閱。中國空軍殲-20的4機編隊和運-20的3機編隊在檢閱儀式上亮相。殲-20編隊飛越主席臺時，還開啟了側彈艙展示內部掛載的近距空對空導彈。

中共空軍殲-20的4機編隊和運-20的3機編隊在檢閱儀式上亮相。殲-20編隊飛越主席臺時，還開啟了側彈艙展示內部掛載的近距空對空導彈。（圖／央視視頻截圖)

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成擔任演習總導演，擔任聯合指揮部指揮員、解放軍西部戰區副司令員劉小午及聯合指揮部副指揮員、俄軍東部軍區副司令諾蘇列夫分別致辭。俄國防部消息稱，俄國防部長紹伊古將飛抵中國，觀摩軍演，這也是紹伊古就任俄國防部長以來第一次因軍演來華。

報導說，此次「西部•聯合-2021」，中俄雙方參演官兵總數達到1.3萬人，各型裝備400餘件，演習規模以及裝備型別、數量均已達到戰略戰役級別。從公佈的相關視訊來看，在演習前的聯合訓練中，中俄雙方相互學習並測試使用對方重型裝備，包括步戰車及裝甲突擊等。

在演習前的聯合訓練中，中俄雙方相互學習並測試使用對方重型裝備，包括步戰車及裝甲突擊車等大型裝備。（圖／新華社）

本次演習將以聯合維護地區安全穩定為課題，拓展中俄兩軍聯合反恐作戰領域深度。俄軍5架蘇-30戰機將亮相演習場，與殲-20、運-20等解放軍主戰裝備共同演習，俄軍戰機還與解放軍參演的殲-7以及殲-11戰機進行聯合訓練。

報導指出，中俄聯合軍演舉行的時機選在美國以及北約部隊撤離阿富汗之後，演習選址在中國寧夏，維護地區穩定目標非常明確，要防止阿富汗在美國撤軍後發生動亂及戰爭。同時也對美示警，提醒美國和北約不要把手伸得太長，不要再次攪亂中亞局勢。