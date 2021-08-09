中信兄弟洲際主場將開放千名觀眾，台中市運動局籲遵守防疫措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中信兄弟9、10日在洲際棒球場進行上半季最後2場主場賽事，經中央流行疫情指揮中心同意，在台中洲際球場的賽事將開放1000名球迷入場，市府運動局針對中央核准防疫計畫，輔導中華職棒有條件開放觀眾入場，與中華職棒大聯盟、中信兄弟球團、球場營運團隊在洲際棒球場舉行防疫會議、實地會勘，確保賽事落實防疫措施。

台中市府運動局長李昱叡表示，賽事全面採用電子票券，現場不開放售票，依中職聯盟防疫計畫書規定，球迷入場觀賽須配合相關防疫規範，全程戴口罩及攜帶附照片證件入場、現場填寫健康聲明書、體溫超過攝氏37.5度者不開放進場、需對號入座並採梅花座，保持間隔距離。

球場內不販售任何食物並禁止飲食，若因如喝水、服藥、哺乳等生理需求，須保持社交距離，並於飲用完畢後盡速戴口罩；離場配合現場工作人員指示，維持社交安全距離，分區分流依序離場，主辦單位在出入口處等排隊區域皆標示安全距離地貼，要求民眾保持社交安全距離。

運動局說，中信兄弟上半季目前以31勝21敗、勝率5成96暫居第一名，領先第2名的統一獅隊2.5場勝差，上半季封王魔術數字僅剩M5，因此本週將是爭冠關鍵。

李昱叡說，台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中信兄弟球隊的主場，去年全球首場開放觀眾的職業球賽也在洲際舉行，市府積極與相關單位共同輔導職棒聯盟與球場落實防疫措施，包括辦公室及球員休息室進出動線規劃、球場內空間擴大消毒、入場採實名制、測量體溫及手部酒精消毒、工作人員皆需佩戴口罩，並於球場公告防疫宣導等，讓球迷安心觀賽。