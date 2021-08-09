汎德永業(2247)公布上半年獲利年增逾4成，EPS達7.65元 創六年來同期最佳表現；7月營收35.4億元，年增19.4%，持續成長的態勢。

汎德永業汽車2021年上半年受惠新車大量到港，帶動銷售力道強勁，推升合併營收達223.2億元，營業利益7.8億元，稅後淨利6.18億元，年增率分別為22%、54.8%與42.5%，每股稅後盈餘（EPS）7.65元，皆創下六年來最佳表現。

汎德永業表示，第二季雖受疫情三級警戒影響，衝擊到展間來客數，然因豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，受疫情影響較小，加上新車大量到港交車，BMW與Porsche熱門車款保持強勁的銷售力道，尤其長年熱賣休旅車款，像是BMW X系列休旅車、Porsche休旅車Cayenne Coupe、Macan等，與Porsche首款電動車Taycan的銷售成績仍然亮眼，帶動第二季單季合併營收120億元，營業利益4.3億元，稅後淨利3.38億元，EPS 4.19元，均優於第一季表現。

汎德永業7月合併營收35.4億元，較去年同期成長19.4％；累計1-7月營收258.6億元，年增21.6％；汽車晶片短缺問題對經銷品牌新車銷售影響並不嚴重，旗下BMW與Porsche全年銷售目標維持不變。

展望下半年，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然十分熱絡，BMW iX豪華純電旗艦休旅正式展開預售，iX xDrive40與iX xDrive50雙車型預收單皆相當踴躍，預計明年第一季起陸續抵台交車，增添未來營運成長動能。