欣陸(3703)下午舉行法說會，旗下三大事業體表現出色，旗下三大事業體上半年合併營收均較去年同期成長，其中以不動產開發事業(大陸建設)與環境工程事業(欣達環工)的成長最為顯著。
目前旗下營造工程事業的工程存量為670億元；不動產開發事業的尚未交屋的已售房地銷售合約總價為167億元；環境工程事業的在手合約餘額為398億元。
欣陸2021年上半年度合併營收為新台幣119.45億元，年成長33.6%；營業淨利為10.61億元，較去年同期成長36.8%；稅後淨利為8.03億元，較去年同期成長8.2%。上半年度每股盈餘為0.98元。
欣陸投控上半年不動產開發事業(大陸建設)受惠於琢白、寶格等成屋交屋，成長最為出色；環境工程事業(欣達環工)也因安平再生水廠新建工程以及銅鑼科學園區污水處理廠相關水務工程貢獻而顯著成長；營造工程事業(大陸工程)成長則主要受惠於GC01標桃園捷運綠線和其他民間建築工程專案。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。