欣陸(3703)下午舉行法說會，旗下三大事業體表現出色，旗下三大事業體上半年合併營收均較去年同期成長，其中以不動產開發事業(大陸建設)與環境工程事業(欣達環工)的成長最為顯著。

目前旗下營造工程事業的工程存量為670億元；不動產開發事業的尚未交屋的已售房地銷售合約總價為167億元；環境工程事業的在手合約餘額為398億元。

欣陸2021年上半年度合併營收為新台幣119.45億元，年成長33.6%；營業淨利為10.61億元，較去年同期成長36.8%；稅後淨利為8.03億元，較去年同期成長8.2%。上半年度每股盈餘為0.98元。

欣陸投控上半年不動產開發事業(大陸建設)受惠於琢白、寶格等成屋交屋，成長最為出色；環境工程事業(欣達環工)也因安平再生水廠新建工程以及銅鑼科學園區污水處理廠相關水務工程貢獻而顯著成長；營造工程事業(大陸工程)成長則主要受惠於GC01標桃園捷運綠線和其他民間建築工程專案。