歐美及中國通訊基地台標案開始推出，且伺服器出貨持續成長，為散熱廠奇鋐(3017)下半年營運帶來支撐，奇鋐副總經理陳易成表示，今年第3季及第4季加起來會大於上半年，下半年營收將較上半年微幅增加，希望獲利成長幅度大於營收，公司已啟動越南廠建置，預計明年第3季開始貢獻營收。

奇鋐今天應券商邀請舉行線上法說會，奇鋐現有散熱(3C、通訊產品、伺服器及資料中心、其他)、電腦機箱及系統組裝(PC/AIO、伺服器及資料中心、通訊產品)、周邊裝置重要零組件三大產品線，公司近幾年將產品放在通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇。

受惠於遠距生活需求延續，且奇鋐在去年趁銅價在低檔時將庫存拉高至8個月，讓奇鋐今年上半年業績表現亮眼，第2季毛利率更創下單季歷史新高。

奇鋐第2季合併營收為127.48億元，年成長9.85%，營業毛利為23.09億元，年成長38.93%，單季合併毛利率為18.12%，年增3.8個百分點，創下單季歷史新高，稅後盈餘為7.94億元，年成長40.04%，單季每股盈餘為2.25元；累計上半年合併營收為233.47億元，年成長22.29%，營業毛利為39.77億元，年成長55.9%，合併毛利率為17.03%，年增3.67個百分點，稅後盈餘為13.35億元，年成長75.43%，每股盈餘為3.78元。

就各產品來看，散熱產品佔奇鋐營收約52.06%(3C散熱產品約佔20.75%、通訊產品約佔13.48%、伺服器及資料中心約佔16.08%、其他約佔1.75%)；電腦機殼及系統組裝佔奇鋐營收約30.68%(PC/AIO約佔20.31%，伺服器及資料中心約佔9.01%，通訊產品約佔1.36%)；周邊裝置重要零組件約佔17.26%。

奇鋐7月合併營收為38.4億元，月增3.42%，年成長17.68%，累計前7月合併營收為271.87億元，年成長21.62%。

展望下半年，陳易成表示，8月不會比7月差，9月不會比8月差，但因第2季基期較高，且NB下滑，第3季可能會低於第2季，但第3季加第4季營收會微幅高於上半年，希望下半年成長獲利成長幅度能大於營收。

就產品來看，上半年基地台相關產品較少，不過，第4季因奇鋐有拿到歐美及中國通訊基地台標案，預估基地台風扇等會比上半年多很多；伺服器方面，由於明年有新的伺服器CPU會出來，舊的出且新的上來，陳易成表示，明年伺服器展望會更好。

為因應中美貿易戰客戶需求，奇鋐啟動越南廠建置，目前已拿到建照，預計明年上半年完工，下半年開始有營收貢獻。