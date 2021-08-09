信義房屋(9940)旗下信義代銷2021年上半年推案量達186億，下半年預計推案目標超過400億，全年上看600億，展望下半年以及明年房地產市場深具信心。

五月中以來，原本活絡的房地產市場受到疫情衝擊，面臨來客不足、直接影響銷售的狀況，信義代銷指出，今年在成熟的全房產商業模式操作下，再提出「價值塑造」，月業績逆勢成長更破紀錄，成為信義代銷事業部有史以來業績最好的一個月。

信義代銷今年4月份開案的南港區90億大案「德杰羽森」，在疫情最嚴峻的5月銷售迅速突破8成，目前接近完銷，成為區域異軍突起的指標大案；大安區45億個案「永康麗莊」7月正式公開不到1個月即銷售突破8成；新莊區總銷15億的「陸江蒔莊」更是在7月開案至今簽約近70戶；信義代銷啟動桃園核心分店的全房產動員，位於桃園小檜溪重劃區的「德友秀川」，總銷12億甫於7月初公開，短短一個月就突破7成的亮眼銷售佳績。

展望未來，由於受到全球原物料飛漲影響，加上市場資金充沛、股市穩定攀高、台灣出口表現亮眼，主計總處近期公布第2季經濟成長率概估為7.47%，全年經濟成長率更可望再上修，形成外熱內溫的經濟前景，雖然本土疫情在今年5月份急遽升高，但剛性需求與置產的需求仍高，信義代銷對下半年以及明年房地產市場深具信心。