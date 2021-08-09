男持美工刀挾持行員搶台中國泰世華銀行

持美工刀想行搶銀行的湯姓男子，今日下午依強盜未遂罪移送台中地檢署偵辦。（盧金足攝）

位於台中市台灣大道的國泰世華銀行（中港分行），今天（9日）下午2時左右，遭48歲湯姓男子持美工刀挾持一名女行員，高喊「搶劫」要求銀行拿出30萬，更表明「想吃牢飯」。現場畫面曝光，只見湯男在銀行大門附近挾持女行員，其他行員圍在兩人身旁，還有人拿手機錄影存證，警方獲報到場勸導湯男「刀子放下、你先冷靜」，前後僅約7分鐘，湯男沒有抵抗就讓警方逮捕。

據了解，湯男有公共危險前科，因案入獄服刑，8月4日才出獄。他今天下午進入銀行，假裝要辦理開戶，接著就拿出預藏的美工刀挾持陳姓女行員，並聲稱要「30萬元及想要坐牢」。

現場畫面可看出，湯男挾持女行員就站在銀行大門入口附近，其他行員在周圍警戒，還有人拿手機錄影存證，員警到場後勸說「別緊張、有事好好說」、「刀子放下、你先冷靜」，湯男不久就乖乖聽話讓警方上銬壓制。台中市警察局第六分局何安所副所長林威閎表示，員警獲報到場制伏該名男子，前後大概花了7分鐘的時間。

而在押送湯男上警車的過程中，員警還關心湯男吃過飯沒，湯男回答「還沒吃」。警方指出，犯嫌落網後辯稱「犯案是想吃牢飯」，是否與來近來疫情嚴峻，生計發生困難或欠卡債才鋌而走險？警方表示，初步了解犯嫌精神狀況正常，並非有經濟問題，詳細犯案原因，還要進一步調查釐清，全案將依強盜未遂罪移送地檢署偵辦。