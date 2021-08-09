帛琉旅遊泡泡「重吹」有望，雄獅上周五搶先把產品上架，歷經周六日發酵，到目前為止共有約1900名旅客預購，且整體迴響還不錯，預計今天可能就會破2000人，但以想要快去快回、4天3夜的行程比預約較熱，打疫苗的目的性還是相當明顯。

雄獅旅遊總經理游國珍說，帛琉因為目前零確診，是指揮中心規範下唯一返國不用隔離住14天防疫旅館的國家，且相較於關島還更便宜，另相較4月時開放帛琉泡泡的最大不同在於，這次不強制團進團出，可開放旅客自由行，對散客吸引力更大。

游國珍也說，先前有企業補助讓員工去關島打疫苗，帛琉這次也有，有至少3家員工人數在150人左右的上市科技公司都在洽談當中，打算把帛琉泡泡作為員工旅遊。

至於去帛琉是否就能打得到疫苗？雄獅指出，帛琉當地疫苗施打覆蓋率超過9成，還有約2000劑的疫苗可供提供，但旅行社不經手疫苗業務，只能提供諮詢，因此出發前還是要確認後才能提供資訊，如果當地疫苗數量不足，可能影響出遊意願。

鳳凰旅遊表示，因為指揮中心尚未正式拍板，所以官網上帛琉泡泡都是預購，但目前報名已全滿，開放初期規劃先以團客為主，客源包括企業、家庭等，會待航空公司航班確定後，視需求再評估要不要開放自由行。