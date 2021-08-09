桃園八德地區交通壅塞，為改善塞車狀況預計新建八德轉運站，不過審計處點出，八德轉運站新建計畫遲遲未找到合適的用地，導致執行率僅有2.81％。對此交通局回應，用地招標目前已進入決標階段，這次確定招得到，以2022年底前啟用為目標。

桃園捷運綠線沿著八德主要幹道介壽路施工，光是騎車、開車就能感到壅塞，若有轉運站，國道客運能直上交流道、避開平面塞車潮。桃園市府原預計要花420萬租私有地興建八德轉運站，但遭質疑圖利私人農地，經費被議會表決刪除，後轉向買地、尋找其他公有地。

審計處點出，桃園截至109年底已編列預算9840萬，但僅支用276萬、執行率2.81％，該計畫因用地取得延宕，執行進度嚴重落後，且用地問題未解決也未符合補助條件，中央撤銷補助後109年度計畫型補助收入減少約3596萬，有待檢討改善。

交通局公共運輸科長陳家緯解釋，經調查大湳交流道附近土地，沒有公有地能使用，加上八德前景看好，桃園捷運綠線正在興建，新建案陸續進駐，雖然先前有公開調查土地出售意願，但沒有民眾願意出售，因此仍決定租私有地興建。

陳家緯表示，用地取得的招標案日前已截止，目前進入決標階段，這次確定能招得到。此外，八德轉運站規畫設計工程也已上網公告招標，用地取得與規畫設計同步進行中，將以2022年底前啟用為目標。