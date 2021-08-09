西南氣流挾帶豪雨重創南部，行政院長蘇貞昌9日南下屏東勘查農損情況，被問到執意發振興券不發現金，連自家綠委也不挺；蘇回應表示，疫情重創各行各業，日前政府已經發了紓困現金，此次則是透過五倍券，不僅有使用期限，不會被存起來，就能刺激消費。

蘇貞昌強調，五倍券會考慮完整後定案，並與黨團報告、溝通，期待現階段除了克服困難的疫情後，透過消費券也能逆勢刺激經濟成長。

蘇貞昌打完一劑疫苗後，第二劑何時施打也成外界關注焦點，蘇表示，自己曾說過，別人不打我先打，疫苗不夠我不搶，強調現階段不會施打第二劑疫苗。