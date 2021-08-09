高雄、台北萬豪酒店聯手推出「豪世城雙」住房專案。（業者提供）

義大皇家酒店星亞自助餐廳開放內用初期推套餐式無限點。（業者提供）

和逸飯店·高雄中山館「隨心暢玩PS5極限量專案」住房專案，可雙人或四人入住13坪寬敞舒適套房，再將全新PS5遊戲主機帶回家，即日起預訂訂完為止。（業者提供）

高雄疫情趨穩，飯店業者紛紛祭出促銷優惠吸客。高雄英迪格酒店推出七夕入住，贈送2500元餐飲優惠；義大皇家酒店在開放餐飲內用後，以中西美食迎客。高雄萬豪酒店更首次和台北萬豪酒店攜手合作，推出「豪世城雙」住宿方案，盼拉抬住房率。

高雄英迪格推出「心心相夕住房專案」，即日起至8月31日，住房加價11元，加碼贈送價值2500元的餐飲優惠，包括超豐盛雙人早餐及香甜調酒，並由專人將上述餐點送至客房內，不用擔心群聚風險，在房內即能享受浪漫微醺的甜蜜時刻。

高雄、台北萬豪酒店聯手推出「豪世城雙」住房專案，並提供澎湃早餐及豐富下午茶，恣意享受悠閒購物樂趣，不分平假日入住日期可自由調配時間，8月2日至9月30日限量販售。在高雄萬豪酒店經典客房住宿一晚享用早餐兩客以及The Lounge鉑金下午茶兩客。

國泰飯店觀光事業旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共六間飯店，即日起至8月31日止推出「Stay Safe防疫安心雙重優惠」，第一重凡出示入住前三日快篩陰性證明，可現折住宿費300元；第二重憑疫苗接種紀錄即享房型升等，只要具有上述證明，更可同時適用兩項優惠。和逸飯店·高雄中山館還推出堪稱今夏最解悶振奮的「隨心暢玩PS5極限量專案」，全台唯一限量2間。

高雄義大皇家酒店餐廳內的隔板與梅花桌早已備妥多時，環境清潔與消毒亦做好相關配套，在內用解封之後即已立即迎客。星亞自助餐一樣吃到飽，變身套餐更享尊榮。皇樓中餐廳招牌菜大集合，豐盛個人餐窩心價499元起。