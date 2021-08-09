行政院長蘇貞昌日前表示，台灣疫苗覆蓋率自5月16日不到1%，現在已逾910萬人施打疫苗，劑次人口比已達38.8%，在亞洲名列前茅。東華大學教授施正鋒用段考分數比喻，直言怎麼會有這種政府？老百姓有這麼好騙嗎？可能大家要重新認識「名列前茅」到底是什麼意思。

對於蘇貞昌的說法，施正鋒8日在臉書上表示，段考考3科，國文差不多 40分、英文不到10分、數學0分，敲鑼打鼓說「算是」名列前茅。爸爸媽媽好高興，可以要多一點零用錢。

施正鋒認為，國際上疫苗都是打2劑才算完整，以色列甚至開始打第3劑了，怎麼會有這種政府，明明打1劑866萬人（37.7%）、2劑49萬人（2.1%），卻自誇覆蓋率已經達到38.8%（910萬）、而且在亞洲名列前茅？老百姓有那麼好騙嗎？或許，我們要重新認識中文「名列前茅」的意思。

網友們也留言回應，「真是越來越誇張，扁朝都沒這麼爛」、「諱敗為勝，還想討賞呢」、「真是無所不騙，真當人民都是傻子」、「疫苗覆蓋率太低？沒關係，發明劑次人口比就可以拉高了」。

此外，行政院今(9)日召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌表示，台灣在5月爆發疫情後，在70多天內就將疫情控制住，被外媒稱為第2次奇蹟。不過，中央疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，國內仍有社區隱形傳播鏈風險，建議繼續維持二級警戒。