市議員陳治文會勘大溪區交通號誌及人行道鋪面促改善。（呂筱蟬攝）

桃園市大溪區民權東路與文化路口交通號誌，有民眾反映遇強風時號誌桿搖搖欲墜，讓過路人車看了膽戰心驚，交通局派人勘查，發現控制箱電路老舊，遇到下雨甚至可能發生紅綠燈號跳閃或是不亮，相關人員會勘後決議將號誌桿全套更新確保安全性。

市議員陳治文9日邀集相關單位會勘民權東路與文化路口交通後治，以及中華路人行道鋪面問題。有居民反映，交通號誌桿的底座螺絲鏽蝕，而且有傾斜跡象，深怕近期強風豪雨恐導致倒塌危險。陳治文表示，交通局原本派人處理基座補強更換螺絲，巡修號發現號誌燈箱老舊，而近期常下雨電線受潮可能造成紅綠燈運作短路，將危及行車安全，目前全市有約3000多支交通號誌，因為啟用時間不同，也要求交通局應該派員巡修，過於老舊的務必定期檢查。

交通局指出，該處號誌桿件係舊型桿件，已採取全數更新完成，全市共計3500多處號誌化路口，目前透過維修員及廠商定期巡檢，每個路口至少半年巡檢一次，有定期檢視號誌設備勘用程度，如果發現行車安全影響之號誌，會透過開口合約進行更新。

另外，大溪區中華路第一期工程，人行道鋪面嚴重脫落且防滑係數不足。養工處表示，造成鋪面瑕疵可能原因，為營造無障礙環境人行道與路面間設置斜坡，造成部分用路人錯誤使用，如汽機車開上人行道等不恰當行為造成鋪面破損，呼籲民眾遵守人行道使用原則，車輛避免侵入人行道範圍，以維行人安全及人行道品質，也會通知保固廠商儘速進場改善。