中央氣象局發布大雨特報，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(9)日大台北、南部地區及宜蘭、花蓮、南投、桃園至台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風等「劇烈天氣」；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

雨彈狂炸中南部！氣象局最新說明｜2021.08.09

明(10)日西南風影響，台灣中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區及大台北地區並有局部較大雨勢發生的機率。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象粉專《天氣風險WeatherRisk》表示，這波西南風將在本周逐步減弱，台灣附近開始會有西南風轉偏南風，迎風面還是容易有對流發展機會，仍有局部較大雨勢，但整體降雨將逐步趨緩，尤其太平洋高壓將會逐步的西伸，台灣將會在高壓勢力影響的邊緣，將再轉為夏季晴朗炎熱高溫的天氣，中午高溫將上看34-36度，午後容易有熱對流發展。

未來觀察重點是太平洋高壓勢力的增強幅度，由於高壓勢力穩固，接下來就要觀察菲律賓東方海面上的擾動發展，應該會有較典型的低壓擾動到颱風發展。