《愛情發生在三天後》前導海報曝光。（時創影業提供）

都會寫實情感精品劇《愛情發生在三天後》由時創影業總經理賴聰筆擔任總製作人、方孝仁擔任製作人，金鐘獎導演馮凱執導、金鐘獎編劇徐譽庭擔任編劇顧問，集合金鐘獎、金馬獎得主劉冠廷、陳庭妮、孟耿如、施名帥、林哲熹、謝沛恩、袁艾菲、陳語安等人攜手演出，9日釋出前導海報，呈現主角純愛風格。演出許多膾炙人口的作品的劉冠廷對於這次演出，表示「每天都是挑戰」，也笑說：「畢竟我還是比較習慣砍別人的手。」幽默透露該劇與過去接演的類型及詮釋方式截然不同！

前導海報中的劉冠廷、陳庭妮燦爛笑容，帶出劇中兩人從大學時期「友達以上戀人未滿」的純愛視覺感。劉冠廷透露求學時期也曾有過純純的愛，「就是回想起來是會心一笑的那種。」陳庭妮回想每個人一定都有過純純的愛、也是蠢蠢的愛，「沒有太多經驗值，就是靠直覺性，這點在劇中完美呈現。」

《愛情發生在三天後》探討在這個即愛即有的時代裡，「需要思考的愛還是愛嗎？」直擊愛情關係痛點，並以主角們八年前後的時空交錯下，發展出刻骨銘心的愛情；本劇核心概念探討「需要思考的愛還是愛嗎？」劉冠廷坦言自己的感情觀不太相同，「我屬於跟著感覺走的自然路線！」至於陳庭妮則是金牛座務實個性全然展現，她說「愛情一開始是緣分、一眼瞬間悸動的感覺，但談戀愛是要長長久久的，因此開始相處後會認真考慮很多層面。」

本劇自3月中旬開拍期間因疫情暫停拍攝，並於7月下旬復拍，相隔近兩個月開拍主創團隊依舊默契十足，首度與馮凱導演合作的劉冠廷表示，「第一次近距離接觸馮凱導演是在Ken哥的電影中，當時覺得導演又高又壯又可怕，合作之後反而覺得導演有顆溫柔善感細膩的心，而且非常拼命及熱血，在拍戲現場每天都會給我們不一樣的驚喜與挑戰。」

馮凱導演說，「當初一看到劉冠廷就有強烈直覺，而開拍後他走心的演出，建立起跟角色的情感，演技相當有厚度，讓我很驚艷。」二度與馮凱導演合作，有別於7、8年前的青澀，現在的陳庭妮能用更成熟的方式跟導演對談，馮凱導演則是只提醒陳庭妮「放開金牛座拘謹個性，展現角色的任性跟外放。」

馮凱表示，當初看到劇本便開始思考如何呈現給觀眾不一樣的愛情，透過影像如何呈現八年前這群大學生的年少輕狂、八年後受到網路媒體盛行影響了他們之間的情感與連結，對於演員們的表現，他滿意地說：「這群演員完全沒有讓我失望！