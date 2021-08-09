《春城晚報》報導，最近在昆明安寧市17路公車上，公車司機和一名62歲的大媽發生衝突被乘客拍下視頻。大媽坐公車拒戴口罩和公車司機爭執不下，兇悍的大媽還揮刀威脅司機，但司機也不是吃素的，當場回擊一拳揍昏大媽，結果遭停職調查。

在這段時長30秒的視頻中，公車司機與一名戴帽子的女性乘客在激烈爭執，一名男子在一旁相勸。

爭執中，雙方的情緒越來越激動，當公車司機指著女乘客時，大媽也不示弱的揮手打向了司機的手。

公車司機說：「不管是什麼人，上了公交車就必須戴口罩，這是有規定的！你還敢動刀子是什麼意思？」大媽回嗆：「動了你要怎樣？」公車司機說：「你再動一次？你再動刀？」

爭吵間，公車司機突然情緒失控，揍了大媽一拳。被擊中後，大媽似乎失去了意識，低垂著腦袋靠在前排座位上，一動不動。「不要打了，不要打了！」見此情況，另一名乘客趕緊上前將公交司機拉住。

報導稱，另一名公車司機還原了事發現場：「當時那位大媽上車沒有戴口罩，公車司機就提醒她趕緊戴上，但是她一直都不戴。過了一會兒，司機又再次提醒她戴口罩，但是大媽還是不戴，而且還罵髒話，聽說罵了一、二十遍。」

這名司機說，他的同事多次提醒大媽戴口罩遭拒後，還被大媽謾罵。「當時那個大媽還掏出一把水果刀，在我們駕駛員手上畫了六、七刀。我看了視頻，是大媽掏出刀揮向司機後，司機才動手還擊的。」

目前，涉事司機已經停職接受調查。公車上的監控視頻已經交由轄區派出所封存進行調查。