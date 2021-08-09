周杰倫在影片中化身調酒師。（SelvaRey嘻瑞提供）

樂壇天王周杰倫推出拉丁風情的單曲〈Mojito〉，不僅帶動這款飲品熱潮，他也跨界進入蘭姆酒的領域，與美國創作天王Bruno Mars（火星人布魯諾）合作推出SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒。而他今年更以〈Mojito〉獲得金曲獎評審青睞，入圍最佳單曲製作人的肯定。

為了慶祝SelvaRey嘻瑞24K椰子蘭姆酒上市及官網正式上線，周杰倫在最新曝光的影片中，化身為魔術師Bartender，在60秒內以SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒調製居家特調，與聶雲一同品飲。

周杰倫展現難得一見的魔術調酒手法，以白蘭姆酒調製Mojito，花式調酒技巧拋杯、搗薄荷葉、點火增加香氣，周杰倫運用魔術還原壓扁的通寧水鋁罐，讓聶雲驚呼怎麼可能！由於周杰倫調製俐落手法專業流暢，最終壓線58秒完成24K Rum挑戰令人驚艷。

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