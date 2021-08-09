前旅日左投陳冠宇確定與樂天桃猿簽下一紙2.5年2100萬元合約，他也首度選擇「12」號當作自己的背號，談到選擇原因，主要是之前日職羅德隊的石川步所穿，「他是非常照顧我的學長，把他最得意球種教給我，希望在中職能把這球發揮出來。」

陳冠宇返台加入中職後，沒選擇之前在日職所穿的49號，而是選擇生涯首選的12號，他說：「自己一開始就是想要選小數目的號碼，剛好49號也有人穿，若是12號穿得順的話，希望這能成為未來我在中職的代表號。」

陳冠宇透過選擇12號理由，是因為之前羅德隊的隊友石川步也正好就是穿12號，「他是非常照顧我的學長，教會我很多在日本擔任先發投手時所碰上不足之處，他也把他最得意的球種教給我，希望能把他教我的球種拿到中職發揮，也是新環境、新背號。」

石川步擁有多種變化球，其中沉球是他的招牌武器，陳冠宇說：「去年就一直有在使用這顆球，還滿好控制的，他也都把秘訣都教給我。」而他也希望在中職首戰就把最好的一面表現出來，盼有好的開始。