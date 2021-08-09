南寶(4766)7月合併營收新台幣15.31億元，年增率為12.2%，月減率4.8%，主要受到越南疫情影響，南寶位於越南的工廠配合當地政府防疫政策暫時停工。越南廠區產能占合併營收約25%，雖對於整體營收有一定程度影響，然由於終端市場需求強勁，期望透過今年後續月份增加產量而使全年營收不致有太大衝擊。前7月累計營收為104.23億元，較去年同期成長23.4%。

鞋類終端市場需求相當強勁，並且庫存水位偏低。隨著歐美疫苗施打率逐漸提高，運動零售店面重啟營業，電商銷售成長快速，運動市場熱度回升。另外，東京奧運的舉行也成功帶動全球民眾的運動風氣，促進全球一線運動品牌Nike、Adidas以及日本本土品牌Asics 的銷售，而南寶作為這些品牌主要的鞋膠產品供應商也可望受惠。展望2021年下半年的鞋材黏著劑業務，鑒於終端市場需求強勁，訂單出貨只是遞延而非消失，期待越南疫情將隨疫苗施打率提升而趨緩，後續出貨動能逐步拉升。

此外，全球經濟活動陸續重啟復甦，南寶工業用膠需求強勁，加上下半年為傳統旺季，預期營收將穩健成長。針對工業用、衛材用、膠帶與標籤用及其他用膠，南寶採取「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、南寶擁有市場領先的創新產品解決方案、具有競爭力的生產效率等三大方向的明星產品，積極實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，目前此策略已取得初步成效，預期今年可以透過此策略為營收及獲利增添動能。

在塗料及建築業務方面，南寶今年3月中併購一家位於澳洲的防水建築材料廠商，其營收大約為澳洲建材業務營收的10%。此次併購已於今年第二季開始貢獻營收及獲利，並隨著創新產品的推出，將持續挹注澳洲的建材業務營收成長動能。

原物料價格上漲自今年開始逐漸影響成本，南寶表示，已努力將原料成本合理反映到各產品的價格上。