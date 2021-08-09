泳池工作人員手持工具清理戶外泳池壁面。（黃子明傳真）

炎炎夏日最受歡迎的游泳活動，因疫情讓所有游泳池被迫關閉，中央流行疫情指揮中心宣布8月10日起有條件開放游泳池，業者摩拳擦掌搶奪水上活動商機，準備推出促銷活動；台北市青年公園游泳池11日重新開放，豪氣推出前7天不論身分完全免費，榮星花園游泳池也擬在復業幾天後提出優惠活動，待方案確定就會公布。

擁有戶內外各有一座50公尺標準池的青年公園游泳池，園區內還有三溫暖、烤箱、蒸氣室、水療池、遊戲池，設施相當完善，去年受疫情影響關閉並藉機整修，營運業者傅榮洲表示，泳池因位處萬華區，在爆發疫情後，連整修工人都不願踏進萬華區，當時真是苦不堪言，如今市府宣布有條件開放，重建工程也大致完成，泳池工作人員9日搬出專門用於泳池除汙的「陸龜」清除池底落塵，接著將重新換水，剛好可以趕上開放時程，雖然首波只開放室內泳池，但為了回饋青年公園附近里鄰社區，傅榮洲9日下午邀請周邊幾個里里長到游泳池參觀，讓大家可以安心再回到泳池晨泳及使用相關設施。

位於市中心的榮星花園游泳池，工作人員上午整理周邊環境，大致已準備就緒，10日上午9點正式恢復營業，營運業者表示，有打算在恢復營業後幾天推出優惠方案，目前仍在內部作業中，確定後將會公布。

國內疫情雖趨於和緩，但全球疫情仍嚴峻，台北市政府針對游泳池開放擬定相關指引，須遵守防疫規定，泳池、潛水池、入池前沖水區、更衣室可開放，附屬設施如，淋浴間、水療池、遊戲池、三溫暖、烤箱、蒸氣室等不開放，不提供浮板、泳具、吹風機等設備；泳池容留人數每10平方公尺至多1人，使用更衣室、入池前及上岸後應全程戴口罩，未戴口罩前避免與人交談，且保持至少2公尺社交距離。