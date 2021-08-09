桃園蘆竹公司建築傳火警 消防人員灌救中 17:522021/08/09 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園蘆竹公司建築傳火警，消防人員灌救中。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園蘆竹公司建築傳火警，消防人員灌救中。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真） 桃園市蘆竹區大豐街一處4層樓公司建築，9日下午4時32分傳出火警，只見4樓處有熊熊火煙冒出，當下消防警鈴大作，正在上班的員工全數逃出，目前已知無人員受傷受困，4樓起火點燃燒的是布料，桃園市消防局派出54名消防人員、20輛救災車輛前往，並於傍晚5點33分控制火勢。 高鐵通霄段通車 拚5天內恢復正常 南京機場破口借鏡 桃園啟動防疫旅館新制 全力防堵Delta病毒 #建築 #消防人員 #4樓 #灌救 #桃園蘆竹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北土城百年水圳無人管 居民盼重修 04:102021/08/09 地方新聞 失控延燒第6天 希臘第2大島野火「像恐怖電影」 12:482021/08/09 國際 小松鼠誤觸電線桿 花蓮4000多戶大停電 11:572021/08/09 生活 桃與千葉縣締結紀念5周年視訊互贈禮 15:152021/08/09 政治 《其他股》智慧防災業務帶動 中保科7月營收微增 16:332021/08/09 財經 桃園房價激揚 楊梅吐氣漲幅最高 04:102021/08/09 地方新聞 酒駕男攔腰撞自小客衝進民宅 女駕駛送醫不治 10:502021/08/09 社會 《傳產》台中土地市場燒 七期2895坪土地標售案10月開標 16:162021/08/09 財經 《熱門族群》半年報優 冠德集團除權息笑呵呵 12:012021/08/09 財經 都更＋ESG 公股銀競蓋綠建築 04:102021/08/09 金融．稅務 《電腦設備》友通汐止廠賣艾訊 估挹注EPS達3.66元 13:262021/08/09 財經 社會熱門新聞 雨彈狂襲彰化高鐵高架橋墩下路面斷裂 畫面驚悚民眾心驚驚 - 社會 港籍知名美妝總監家中猝死 在台遺產迄今無人繼承 - 社會 想念牢飯？出獄5天搶銀行 持刀匪挾持女行員畫面曝光 - 社會 人妻遭老闆「強行連結」竟反咬賣淫 性愛片一個動作救了她 - 社會 目睹老爸21歲嫩妻當街親熱鮮肉男 女兒狠譙「10字」完勝 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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