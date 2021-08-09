桃園蘆竹公司建築傳火警，消防人員灌救中。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市蘆竹區大豐街一處4層樓公司建築，9日下午4時32分傳出火警，只見4樓處有熊熊火煙冒出，當下消防警鈴大作，正在上班的員工全數逃出，目前已知無人員受傷受困，4樓起火點燃燒的是布料，桃園市消防局派出54名消防人員、20輛救災車輛前往，並於傍晚5點33分控制火勢。