金大加入水獺保育行列，圖為校園內大學池畔的水獺泥塑。（金大提供）

金大各項慶典也會藉由水獺布偶增添活動氣氛。（金大提供）

金大各項慶典也會藉由水獺布偶增添活動氣氛。（金大提供）

金大學生筆下可愛的歐亞水獺速寫。（金大提供）

金大學生筆下可愛的歐亞水獺速寫。（金大提供）

金門是台灣地區唯一有歐亞水獺出沒的地方，但在棲地遭干擾破壞下，估計僅存200隻左右，引起生態保育團體的關注。金門大學也加入保育行列，企業管理學系林宜幸教授研究團隊提出調研成果，做為相關保育工作的參考。

林宜幸教授指出，根據對880位受訪者進行的調查，有266名受訪者不知道金門有歐亞水獺的足跡，另有276位不知道金門歐亞水獺屬保育類動物。這項調查結果顯示，有近30％受訪者對於金門歐亞水獺保育知識有所缺乏，並不利於相關保育工作的進行。

研究團隊建議，相關單位可透過策略聯盟方式，在適當地點與平台播放金門歐亞水獺的保育影片，並可設立〈金門歐亞水獺教育訓練中心〉讓居民及遊客了解目前金門歐亞水獺的相關知識及保育政策，以及最重要的生態環境維護。

林宜幸進一步表示，研究結果也相對顯示，金門地區居民及遊客對於目前水獺保育計畫仍有所期待，並願意支付費用來改變現況。受訪者並偏好維持或以人工建造水獺棲息地、增加歐亞水獺數量，並對道路限速、建置生物廊道、設立教育訓練中心、開發文創產品，有偏好傾向的選擇，這些都可以做為未來制定相關保育政策的參考。

金大校長陳建民表示，歐亞水獺是金門最大的哺乳類動物，該校將它視為學校吉祥物，在校園內的大學池畔也有牠可愛的塑像，各項慶典也會藉由水獺布偶增添活動氣氛，很期待在各方的努力下，讓這種在台灣本島已無野外紀錄的保育類動物，在金門可以生生不息的繁衍下去。