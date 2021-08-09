樂天桃猿確定與前旅日左投陳冠宇簽下一紙2.5年2100萬元合約，但事實上猿隊提出的合約方案還有1年1000萬元及3.5年的選項，但最終陳冠宇選擇2.5年、月薪約70萬元的選項，他說：「希望能把自己能力先做好，有好貢獻後再去談更好合約。」

桃猿領隊浦韋青表示，與陳冠宇的談約過程十分順利，沒有花太多時間雙方就達成共識，當初球隊有提過1年1000萬或是3.5年的合約，但最終陳冠宇選擇了2.5年2100萬，另附帶激勵獎金200萬元。

陳冠宇也解釋自己選擇這紙合約的原因，他說：「如果選擇70萬的話，還有再成長的空間，我希望先把自己能力先做好，未來對球隊有貢獻後，再去談更好的合約，這也是我自己想要去追求的。」

而今年季中選秀猿隊共挑進8名新秀，浦韋青透露，加上陳冠宇，目前已有一半、4人已經完成談約，至於第3輪選進的前旅美投手曾仁和，目前尚未完成談約，他說：「目前還在跟經紀公司交換想法，進度是有慢了一點，很努力交涉中，會努力把所有選手簽下來。」

浦韋青表示，下半季目前的即戰力就是陳冠宇，教練團也早早敲定他初登板時間，至於曾仁和的部分球隊也有做了解，「他的整體撞框穩定，但在談約沒有新進度前，還不會邀請他一起跟隨球隊訓練。」